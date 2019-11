Sinner raggiunge le semifinali a Ortisei: battuto Gaio in due set

Sinner continua il suo percorso nel challenger di Ortisei, battendo Gaio nel derby tutto italiano che vale la semifinale per l’altoatesino. Gaio viene sconfitto in due set con un doppio 6-4, con Sinner che riesce a scappare sempre nei finali del set, sfruttando una maggiore freschezza atletica dopo le rimonte provate da Gaio. Ora Sinner affronterà Antoine Hoang in semifinale, con possibile finale tutta italiana vista la presenza di Vanni dall’altra parte del tabellone.

Cronaca

Equilibrio in avvio, con Sinner che deve poi annullare una palla break nel terzo game. L’altoatesino riesce a scappare al quarto game, andando sul 3-1 dopo ben 16 punti giocati. Gaio non molla e infila quattro punti di fila per il controbreak che vale il 4-4. Il set è spettacolare, i due rispondono colpo su colpo, ma Sinner sorpassa vincendo 8 degli ultimi 9 punti giocati per il 6-4.

Più ‘veloce’ il secondo set, con Sinner che prova subito a scappare. Negli ultimi due game c’è la reazione di Gaio che si procura due palle break consecutive nel nono game, ma Sinner risponde presente sul 40-15 per Gaio, e con quattro punti consecutivi vola sul 5-4. Sinner ha poi due match point, conquistando la sfida - sfruttando il secondo - per il 6-4 finale.