Continua la corsa di Jannik Sinner nel torneo di singolare maschile del Challenger di Ortisei di tennis: l’altoatesino, che è la testa di serie numero 2, batte con un perentorio 6-3 7-6 (4), maturato in un’ora e 19 minuti, il transalpino Antoine Hoang, numero 6 del seeding, e domenica sfiderà nell’atto conclusivo, con inizio alle ore 11.00, l’austriaco Sebastian Ofner, numero 10.

Nel primo set, durato 29 minuti, Sinner va leggermente in difficoltà al servizio nel terzo gioco, dove è costretto ai vantaggi, ma si salva senza concedere palle break, poi cambia marcia e centra il break a 15 nel quarto game, volando sul 4-1 non pesante in un amen. Il transalpino non riesce ad impensierire più l’altoatesino, che negli ultimi due turni in battuta cede appena un quindici per chiudere comodamente sul 6-3.

La seconda partita vede un identico canovaccio, ma a ruoli invertiti: continuano a dominare i servizi, poi però è il francese ad allungare, e lo strappo arriva ancora nel quarto gioco: il transalpino firma il break a 30 alla prima occasione e va sul 3-1, portandosi rapidamente sul 4-1 non pesante. Sinner però reagisce e nel settimo game cancella in risposta due palle per il 5-2 all’avversario ed alla prima occasione centra il controbreak, ottenendo poi a zero il 4-4. Sul 5-5 passaggio a vuoto per l’azzurrino, con il transalpino che vince sette punti di fila e si guadagna tre set point consecutivi, che però Sinner annulla con un controparziale di 5-0 che rinvia ogni verdetto al tie break. Il primo minibreak è targato Sinner, che allunga sul 3-1, confermando poi lo strappo con i due servizi a disposizione (5-2). Il francese non demorde (4-5), ma l’altoatesino tiene i due turni in battuta e chiude 7-4 dopo 50 minuti.