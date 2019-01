Sofia Kenin vince il suo primo titolo: suo il trofeo a Hobart

Primo titolo WTA in carriera per Sofia Kenin: l’americana (nata a Mosca quasi per caso, dato che la famiglia s’è subito spostata negli States) ha superato in finale la slovacca Anna Karolina Schmiedlova col punteggio di 6-3 6-0. La Kenin, vent’anni, si guadagna così anche l’approdo tra le prime 40 del mondo: sarà numero 37 nel ranking mondiale che verrà pubblicato lunedì.

Il primo set rimane in equilibrio fino al 3 pari. La Kenin ottiene il break a zero già nel quinto gioco con un bel dritto incrociato, ma lo restituisce in un duro sesto gioco, nel quale la Schmiedlova le toglie la battuta alla sesta occasione utile. La ceca, però, regala per propri demeriti il 4-3 all’americana, che chiude i conti con un altro break poco più tardi: 6-3.

Nel secondo parziale il game chiave è il secondo: la Schmiedlova ha un’opportunità per vincerlo ai vantaggi, ma la spreca. La partita di fatto finisce qui, perché la Kenin inizia a dominare in lungo e in largo, va sul 2-0 offrendo sempre buone soluzioni tattiche, non concede più niente e arriva fino al definitivo 6-3 6-0, sottolineato da un rovescio lungo della sua avversaria.

Il titolo di doppio va alle rappresentanti di Taiwan Latisha e Hao-Ching Chan, che battono in finale la belga Kirsten Flipkens e la svedese Johanna Larsson col punteggio di 6-3 3-6 10-6.

