Sostieni "Tennis for Africa" con Wishraiser e vinci un volo a Monte Carlo con Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, campione italiano di tennis, entrato da poco nei TOP 10 del ranking ATP, e finalista delle ATP Finals ha deciso di sostenere i progetti di "Tennis for Africa" lanciando una campagna di raccolta fondi su Wishraiser e offrendo ai suoi fan un’occasione unica. Uno tra i donatori che parteciperanno su www.wishraiser.com/matteo potrà, infatti, essere estratto per aggiudicarsi il super premio: un viaggio per Monte Carlo per due persone, una partita in campo con Matteo e un pranzo speciale insieme a lui nell’esclusivo Country Club di Monte Carlo per avere l’occasione di conoscere meglio il tennista e poter chiacchierare con lui.

Le donazioni sosterranno l’impegno di Tennis for Africa, l’associazione nata con l’obiettivo di aiutare i meno fortunati, organizzando iniziative ed eventi sociali per la promozione di importanti progetti in Africa. In questo modo i donatori avranno l’opportunità di fare del bene e allo stesso tempo partecipare a questo contest e vincere un’esperienza unica con il campione di tennis nella città che ospita il torneo Rolex Masters e i più grandi appassionati di questo sport.

Video - Matteo Berrettini con Wishraiser e Tennis for Africa: fai una donazione e vinci un volo a Montecarlo 00:39

Come partecipare per vincere

Per partecipare a questa campagna dovrete andare su www.wishraiser.com/matteo, cliccare sul bottone “Partecipa” della campagna in questione, selezionare il livello di donazione e il reward desiderato (es. t-shirt ufficiale della campagna), registrarsi sulla piattaforma, procedere con la donazione e incrociare le dita. Quest’anno Matteo Berrettini ha deciso di lanciare la sua campagna sulla piattaforma per sostenere una causa a lui molto cara, quella di Tennis for Africa, e per farlo ha deciso di chiamare a raccolta tutti i suoi fan e gli amanti di tennis per permettergli di vivere un’occasione indimenticabile.

"Sono entusiasta di essere il testimonial di questa campagna per Tennis for Africa - afferma Matteo Berrettini. Noi sportivi ci divertiamo a fare quello che facciamo; il nostro sport è una professione, ma anche, e soprattutto, una passione, e riuscire ad usare lo sport per aiutare i più bisognosi dà alla beneficenza un valore diverso, ancora più grande. Mi auguro che questa campagna porti un risultato significativo all’associazione e che coinvolga anche tutti gli appassionati di tennis che desiderano fare del bene in modo divertente".

Oltre alla possibilità di vincere questo premio e conoscere il campione di tennis, i donatori riceveranno un reward per ogni donazione effettuata: video di ringraziamento da parte di Berrettini, maglie, poster e racchette autografate dal campione.

"Tennis for Africa"

Tennis for Africa è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1998. L’associazione realizza numerosi eventi sportivi in Africa con la partecipazione di grandi campioni del mondo del tennis. Il ricavato di questa campagna verrà devoluto a "Tennis Welcome Initiative", progetto rivolto a giovani provenienti da famiglie disagiate, avente come scopo l'inclusione sociale attraverso lo sport e in particolare il tennis.

"Con questo progetto vogliamo aiutare ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà e dare loro la possibilità di praticare uno sport. Offriamo l'accesso al tennis gratuito fornendo racchetta, abbigliamento e un maestro per 8 mesi. Ogni bambino viene registrato. L'accesso ai campi è sempre gratuito. L'iniziativa è collegata alle scuole primarie e secondarie locali in tre località in Kenia, Sierra Leone e Tanzania". - Afferma Lorenzo Turchi, Presidente di Tennis For Africa

Wishraiser

Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette a personaggi famosi e influencer del web, di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni non profit. Wishraiser ha già collaborato con personaggi di spicco come Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto'o, Miralem Pjanic e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori. Attualmente sono in piattaforma contest con testimonial del mondo dello sport come Rodrigo Bentancur e campagne che mettono in palio esperienze travel esclusive come la possibilità di volare a New York o Los Angeles.

"In questo periodo Matteo Berrettini è l’orgoglio italiano per tutti gli appassionati di tennis, è entrato tra i 10 giocatori di tennis più forti al mondo e noi di Wishraiser siamo felicissimi di poter lanciare un`esperienza esclusiva come questa con un tennista del suo calibro - afferma Mario Salsano, CEO di Wishraiser. Siamo felici di poter lanciare la campagna con Matteo proprio in questo momento di grande visibilità per lui e per tutto il movimento del tennis italiano. Ha partecipato alle ATP Finals e spero che questa ampia esposizione mediatica e i ripetuti successi dell’ultimo periodo possano portare delle grandi soddisfazioni per la sua campagna di raccolta fondi su Wishraiser a favore di Tennis for Africa".