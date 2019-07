Stefano Travaglia si arrende in tre set a Balazs. L’azzurro ko nei quarti di Umago

Stefano Travaglia deve arrendersi all’ungherese Attila Balazs (n.288 ATP) nei quarti di finale dell’ATP di Umago (Croazia). Sul rosso croato il tennista nativo di Ascoli Piceno è stato sconfitto dal magiaro per 3-6 7-6 (2) 6-3 in 2 ore 21 minuti di partita. Un match molto lottato nel quale all’azzurro è mancato qualcosa nel terzo parziale, dopo aver perso al tie-break la seconda frazione.

Nel primo set, dopo lo scambio di “cortesie” del primo e del secondo game, Travaglia fa fatica a trovare la giusta continuità al servizio: nel quinto gioco è costretto ad annullare due palle break. Successivamente, però, nell’ottavo c’è il break in suo favore, sfruttando anche alcuni errori non forzati di Balazs. Travaglia ha il merito di essere pragmatico, confermando con autorevolezza il servizio e chiudendo sul 6-3 la frazione.

Nel secondo set Stefano prova a imprimere al proprio tennis maggior profondità. In apertura c’è il break in suo favore ma il servizio lo tradisce nel quarto game. L’equilibrio regna sovrano e, dopo aver annullato due set-point al rivale, nel tie break, l’azzurro non trova il campo come vorrebbe. Il magiaro prende decisamente il comando delle operazioni, mandando in archivio il parziale sul 7-2.

Nel terzo set Travaglia ha la chance di strappare il servizio all’ungherese nel secondo game ma è lui a subire il break nel gioco successivo. In una frazione dalle occasioni sprecate, il n.105 del mondo non sfrutta neanche la palla del controbreak dell’ottavo gioco, venendo punito ancora una volta dall’avversario nel nono sul 6-3.