Tennis, Andreas Seppi in finale nel challenger di Cary: Couacaud ko

Andreas Seppi in finale all' "Atlantic Tire Championships", torneo challenger Atp sul cemento di Cary, nella Carolina del Nord. L'altoatesino, numero 77 del ranking mondiale, ha superato in semifinale con il punteggio di 4-6 7-6(8) 6-4, dopo 2 ore e 44 minuti il francese Enzo Couacaud (207 nel ranking) e numero 5 del tabellone. Seppi affronterà per il titolo lo statunitense Michael Mmoh, numero 186 del ranking mondiale.