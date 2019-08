Tennis, ATP 250 Kitzbühel: Dominic Thiem trionfa in patria, battuto Albert Ramos-Vinolas

Dominic Thiem torna a festeggiare nella sua Austria. Il numero 4 del mondo vince il suo 14° titolo sul circuito ATP a Kitzbühel, battendo in finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 7-6(0) 6-1. L’iberico riesce a dare battaglia per un solo set, prima di dover cedere le armi, pur in una settimana favorevole per lui: con questo risultato, infatti, salirà al numero 52 del ranking mondiale da lunedì.

L’incontro comincia con due palle break non consecutive a favore di Thiem, che Ramos riesce ad annullare in fretta. Dopo un paio di turni di servizio tenuti a zero, a rischiare grosso è l’austriaco, che in un game da venti punti deve sventare ben cinque opportunità per allungare in favore dello spagnolo. Si prosegue ancora con pochi brividi fino a quando, nel decimo gioco, la pioggia decide di fermare l’incontro dopo 52 minuti. L’interruzione dura circa un’ora, poi si arriva al tie-break, che Thiem domina senza lasciar punti al suo avversario.

Quello lanciato dal padrone di casa è il segnale dell’affondo decisivo: approfittando del fatto che la spia dell’esaurimento della benzina si accende in Ramos, Thiem inizia a prendere il largo in maniera nettissima nel secondo parziale, con break nel secondo e nel sesto gioco. Nel settimo sale sul 30-0, deve neutralizzare una palla break e poi vince gli ultimi tre punti e il torneo, che torna nelle sue mani a cinque anni di distanza dalla prima volta, che fu tale anche in senso assoluto nel circuito maggiore.