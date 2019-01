Tennis, ATP Auckland: Thomas Fabbiano e Roberto Marcora fuori all'ultimo turno di qualificazione

Niente da fare per i nostri Thomas Fabbiano e Roberto Marcora nelle qualificazioni dell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). I due azzurri sono stati sconfitti nel turno decisivo, rispettivamente, dal tedesco Maximilian Marterer (testa di serie n.2), e dal francese Ugo Humbert (n.102 del mondo).

Il pugliese, numero 101 ATP, è stato superato dal teutonico con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato quello tra Marterer e Fabbiano in cui sono stati pochi punti a fare la differenza. Il merito del n.74 del ranking è stato quello di interpretare meglio le fasi decisive del confronto, strappando il servizio al nostro portacolori sempre negli ultimi giochi dei due set. Un po’ di rammarico per il nostro portacolori c’è, viste le palle break non sfruttate nel quinto gioco del secondo set che forse avrebbero pututo dare un connotato diverso all’incontro.

Venendo al match di Marcora contro il transalpino Humbert, la partita è sempre stata in salita per il n.290 ATP. Nella prima frazione, oggettivamente, non c’è stata storia e i due break ottenuti dal francese sono stati un sentenza, comportante il 6-2. Nel secondo parziale, indietro di un break (quinto game), il nostro portacolori si è scosso riuscendo a strappare il servizio all’avversario e giocarsi il tutto per tutto al tie-break. Sfortunatamente la resa al servizio non è stata adeguata e ha favorito Humbert vittorioso 7-2.