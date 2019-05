Tennis, ATP Challenger Savannah: Lorenzi approda in finale contro Coria

Paolo Lorenzi è approdato in finale al 'St. Joseph's/Candler Savannah Challenger', torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 54.160 dollari in corso sulla terra rossa della città della Georgia, negli Stati Uniti. Nella notte italiana il 37enne senese, numero 108 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha battuto per 6-4, 4-6, 6-2 l'indiano Sumit Nagal, numero 332 ATP.

Ultimo ostacolo per lui l'argentino Federico Coria, numero 266 ATP e 15esima testa di serie, che ha battuto per 6-4 6-0 Aleksandar Vukic, numero 354 del ranking mondiale. Paolo si è aggiudicato in tre set l'unico precedente con il 27enne di Rosario, disputato al primo turno del Challenger di Montevideo dello scorso anno. Per Lorenzi si tratta della 38esima finale a livello challenger: 21 i titoli già vinti dal senese, l'ultimo a Cordenons ad agosto del 2018.