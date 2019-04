Nulla da fare per Paolo Lorenzi nell’"Abierto GNP Seguros 2019", ricco torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 162.480 dollari in corso sui campi in cemento di Monterrey, in Messico. Nella notte italiana il 37enne tennista senese, numero 106 del ranking mondiale e quinta testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, è stato battuto per 64 63 dallo statunitense Donald Young, numero 217 Atp.