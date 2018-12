Tennis, Camila Giorgi dà forfait per il torneo di Brisbane, dovrebbe esordire a Sydney

Camila Giorgi non sarà al via del WTA di Brisbane (Australia), in programma dal 31 dicembre al 6 gennaio. La n.1 nostrana ha dato forfait per il torneo sul cemento australiano e dunque dovremmo veder esordire l’azzurra (n.26 del mondo) a Sydney (Australia) nel giorno dell’Epifania.

La 26enne marchigiana, reduce da un’ottima stagione suggellata dal secondo titolo in carriera a Linz (Austria) e dai quarti di finale a Wimbledon, ha nel mirino altri grandi risultati per dar continuità al proprio tennis ed essere all’altezza delle migliori giocatrici del circuito. Il primo banco di prova importante per Camila saranno gli Australian Open, programmati dal 14 al 27 gennaio, dove la nostra portacolori ha ottenuto come miglior risultato in carriera il terzo turno nel 2015.