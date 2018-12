Tennis, Gasquet salta il torneo di Doha e gli Australian Open per pubalgia

Roma, 26 dic. (LaPresse) - E' di Richard Gasquet il primo forfait del 2019. Il francese numero 26 del ranking mondiale, che sarebbe dovuto rientrare nel tour a Doha, ha dato forfait non solo al ricco ATP 250 del Qatar, che scatta lunedì prossimo, ma anche agli Australian Open, primo Slam stagionale in programma dal 14 al 27 gennaio a Melbourne. "Ho una forma di pubalgia all'altezza dell'adduttore sinistro - ha spiegato il 32enne di Beziers, che già aveva dovuto rinunciare alla finale di Davis dello scorso novembre per questo stesso problema - Spero di rientrare a febbraio ma non ho certezze. L'unica cosa sicura è che a gennaio non sarò pronto".