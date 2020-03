Tennis, il circuito ATP fermo sei settimane per l’emergenza Coronavirus?

Sono 126.380 i malati al mondo per il Coronavirus e i decessi ammontano a 4.634. Numeri impressionanti, con tutti i crismi (anche ufficiali) della pandemia. Per questo il mondo dello sport sta prendendo tutti i provvedimenti del caso e tra chi si ferma e va avanti a porte chiuse c’è molta confusione.

Nel tennis che cosa succede? Sembrerebbe che, in data odierna (fonte: L’Equipe), si arriverà a una decisione: fermarsi per sei settimane. Dopo la cancellazione del primo Masters 1000 della stagione, a Indian Wells, sono stati annullati i tornei in Repubblica Ceca, la fase finale della Fed Cup in Ungheria (14-19 aprile), mentre a Montecarlo (12-19 aprile) si sarebbe giocato a porte chiuse. E’ una situazione molto complicata e la notizia della cancellazione del secondo 1000 americano a Miami, in programma tra due settimane, pare proprio aver fatto calare il sipario. ATP e WTA, a questo punto, dovranno formalizzare lo stop e quindi niente tennis fino al 27 aprile? E che cosa si deciderà sui punteggi dei giocatori e delle giocatrici nel ranking?

Ragionando per ipotesi, il torneo sul rosso monegasco potrebbe essere sacrificato, ma per i tornei a Roma e il Roland Garros (24 maggio-7 giugno)? Si pensa, ora come ora, a posticipare Indian Wells e Miami a settembre, dopo gli US Open (31 agosto-13 settembre), probabilmente in un formato ridotto (una settimana e non i canonici 12 giorni). Ovviamente, in questo caso, salterebbe la RF Laver Cup (25-27 settembre) per fare un esempio. Ci sarà una vera e propria rivoluzione…

