Tennis: Jannik Sinner riceve la wild card per l’ATP 250 di Auckland

Wild card last minute per Jannik Sinner che avrà la possibilità di giocare il torneo Atp 250 di Auckland (Nuova Zelanda). A dare la notizia è stata la giornalista del Corriere della Sera Gaia Piccardi. Si tratta di una grande opportunità per il tennista azzurro in vista degli Australian Open.

L’inizio di stagione è stato tutt’altro che positivo per il tennista originario di San Candido che è stato eliminato al secondo turno del Challenger di Bendigo dal finlandese Emil Ruusuvuori (n.121 del mondo). L’azzurro è apparso imballato, probabilmente a causa del grande lavoro svolto in questo periodo invernale. Va da sé che la sconfitta nel primo torneo della stagione non deve preoccupare troppo ma di certo deve far alzare l’attenzione in vista degli Australian Open.

Proprio sulla strada che conduce a Melbourne, Sinner avrà la possibilità di mettersi in gioco in un torneo che vedrà ai nastri di partenza tennisti importanti come quello di Auckland. L’ultimo ad alzare il trofeo è stato la statunitense Sandgren nel 2019. I precedenza ci erano riusciti gli spagnoli Bautista Augut e Ferrer, il ceco Vesely e i tennisti a stelle e strisce Isner e Sock.