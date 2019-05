Continua la scalata inesorabile del nuovo talento del tennis italiano Jannik Sinner nella graduatoria mondiale, dopo il convincente successo odierno ottenuto contro il ceco Jiri Lehecka negli ottavi di finale del Challenger di Ostrava. Il nativo di San Candido classe 2001 ha guadagnato virtualmente tredici posizioni rispetto al ranking pubblicato dall’ATP nella giornata di lunedì 29 aprile ed ha così raggiunto il suo nuovo best ranking al 285° posto con 137 punti complessivi.

La nuova speranza del tennis tricolore maschile, con la qualificazione ai quarti di finale del torneo ceco, ha scalato ulteriormente la classifica mondiale e si è confermato il miglior Under18 al mondo davanti a Chun Tseng (Taipei) e al connazionale Lorenzo Musetti, attualmente n.453 del ranking. In caso di vittoria nel match di domani contro il temibile padrone di casa ceco Jiri Vesely (n.2 del seeding a Ostrava e 91° del ranking ATP), l’azzurro si porterebbe a quota 151 punti in 274^ posizione nella graduatoria, mentre in caso di trionfo finale in Repubblica Ceca entrerebbe tra i primi 250 al Mondo.