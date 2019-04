Qualificazioni WTA Istanbul 2019: Martina Di Giuseppe eliminata nel turno decisivo

Non giungono buone notizie dalle qualificazioni del WTA di Istanbul (Turchia). La nostra Martina Di Giuseppe (n.180 del mondo) è stata sconfitta nel turno decisivo con il punteggio di 6-4 6-1 dalla russa Veronika Kudermetova (testa di serie n.1 delle “quali”) in 1 ora e 11 minuti di partita. Un match nel quale la giocatrice dell’Est ha messo in mostra la propria superiorità, specie dal secondo parziale in avanti, ottenendo il pass per il main draw del torneo turco.

Nel primo set, dopo uno “scambio di cortesie”, Kudermetova eleva il livello del proprio gioco, aumentando la profondità dei suoi colpi e mettendo in difficoltà Di Giuseppe nello scambio da fondo. Ne consegue il secondo break del parziale in favore della n.76 del ranking (quinto game) che, forte di una gestione oculata dei turni in battuta, archivia la pratica sul 6-4.

Nel secondo set, sfortunatamente, si assiste ad un soliloquio della russa. Arrivano infatti tre break nel primo, terzo e settimo game. Grandi problemi con il fondamentale del servizio per l’italiana, non in grado di contrapporsi a dovere al pressing da fondo della rivale, abile a concludere con successo il confronto sul 6-1 con estrema facilità e merito.