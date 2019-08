Tennis, ranking WTA: Ashleigh Barty sempre in vetta su Osaka, Camila Giorgi risale alla #52

Si registrano pochissimi cambiamenti questa settimana per quanto riguarda il ranking WTA. Al comando rimane inossidabile l’australiana Ashleigh Barty con 6605 punti poco meno di 400 sulla giapponese Naomi Osaka che, a fine mese inizierà a difendere i punti del successo agli US Open 2018. Terza posizione con 6055 per la ceca Karolina Pliskova insidiata da vicino dalla vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep. L’unica novità nella top ten arriva dalla bielorussa Aryna Sabalenka che supera Serena Williams con 3565 punti contro i 3410 della leggenda statunitense.

Il rientro al tennis giocato, invece, ha permesso un salto in avanti di 10 posizioni per la nostra Camila Giorgi che, raggiunge il numero 52 del ranking con 1063 punti. Alle sue spalle, come sempre, il vuoto. Si avvicina alla top 100 la 23enne Jasmine Paolini, ore 118 con 14 gradini scalati in questa settimana, mentre scende di tre Giulia Gatto-Monticone che arretra alla 156. Sara Errani rimane ferma al 241esimo posto, mentre balzo di ben 37 posti per Bianca Turati che si mette alla 327esima.