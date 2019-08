Tennis, torneo Aptos: Sinner esce di scena al secondo turno

Milano, 8 ago. (LaPresse) - Si è interrotta al settimo match la striscia vincente di Jannik Sinner sul cemento statunitense. Il 17enne di Sesto Pusteria, numero 135 della classifica mondiale, è infatti uscito di scena al secondo turno nel 'Nordic Naturals Challenger', torneo challenger Atp che si disputa ad Aptos, in California. Dopo l'affermazione in rimonta sull’olandese Sem Verbeek nella notte italiana il Next Gen altoatesino ha ceduto per 7-6 6-3, in un'ora e 27 minuti di gioco, allo statunitense Bjorn Fratangelo, numero 121 Atp e quinta testa di serie.