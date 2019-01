Tennis, WTA Auckland: vince Julia Goerges. La tedesca batte in rimonta Bianca Andreescu

E’ la tedesca Julia Goerges (n.14 del mondo) ad aggiudicarsi il WTA di Auckland (Nuova Zelanda), sconfiggendo in finale la canadese (n.152 WTA) Bianca Andreescu con il punteggio di 2-6 7-5 6-1 in 1 ora e 44 minuti di partita. Una vittoria in rimonta per la teutonica che ha saputo ritrovare il proprio tennis nella seconda frazione, facendo la differenza nella terza al cospetto di un’avversaria estremamamente giovane (18 anni) e autrice di uno splendido torneo sul cemento neozelandese.

Nel primo set la nordamericana fa la differenza, strappando nel secondo e nel quarto game il servizio alla Goerges. Da questo momento entrambe hanno un andamento altamente deficitario al servizio ma la giovane canadese è brava a mantenere il break di vantaggio con un gioco molto aggressivo in risposta, comportante il 6-2. Nel secondo set, sulla scia del successo del parziale precedente, Andreescu conquista il break in apertura ma la n.14 del mondo si ritrova nella fase concitata della frazione e, mettendo a segno vincenti di pregevole fattura, pareggia e poi sopravanza la rivale (7-5). Una risalita favorita anche dalle migliori percentuali al servizio (75% dei punti ottenuti con la prima) che hanno dato maggior tranquillità a Julia.

Nel terzo set la n.152 del mondo accusa il colpo e per Goerges è semplice gestire lo scambio, anche perché gli errori dell’avversaria si fanno più numerosi. Sul 6-1 la teutonica può esultare e portarsi a casa il primo torneo del 2019.