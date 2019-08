Tennis, WTA Karlsruhe: Jasmine Paolini si ferma in semifinale

Jasmine Paolini, azzurra di Fed Cup, è reduce dai quarti nel 'Palermo Ladies Open' dove ha strappato un set alla numero 5 del mondo, l’olandese Kiki Bertens. Lo scorso giugno Jasmine ha conquistato a Brescia l’ottavo titolo ITF in carriera, il secondo stagionale dopo il successo nel 25mila dollari di Curitiba. Grazie al risultato in terra tedesca Jasmine è già sicura di entrare nelle prime 120 giocatrici Wta, ritoccando il proprio best ranking e avvicinando ulteriormente il fatidico muro della Top-100.