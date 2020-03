Tennis, WTA Lione 2020: avanza Caroline Garcia, eliminata Timea Babos

Va in archivio la prima giornata di incontri del torneo WTA International di Lione di tennis: sette le sfide valide per il primo turno disputate sul cemento indoor transalpino. Avanzano le due padrone di casa impegnate: Caroline Garcia batte la belga Greet Minnen per 6-4 1-6 7-6, mentre Alizé Cornet supera la tedesca Antonia Lottner con lo score di 7-5 6-0.

Servono tre set anche alla romena Irina Maria Bara per avere ragione della magiara Timea Babos, sconfitta per 6-3 6-7 6-4, mentre due partite sono sufficienti in tutti gli altri match, tra i quali spicca l’agile successo della romena Jaqueline Adina Cristian sull’australiana Priscilla Hon per 6-2 6-0.

Nelle altre sfide in programma la belga Ysaline Bonaventure batte l’ucraina Marta Kostyuk con un duplice 6-4, mentre la teutonica Anna-Lena Friedsam supera la russa Anastasiya Komardina con un doppio 6-2, infine la belga Alison Van Uytvanck batte la polacca Katarzyna Kawa per 6-1 6-3.

WTA International Lione – Primo turno

Jaqueline Adina Cristian batte Priscilla Hon 6-2 6-0

Caroline Garcia batte Greet Minnen 6-4 1-6 7-6

Ysaline Bonaventure batte Marta Kostyuk 6-4 6-4

Alison Van Uytvanck batte Katarzyna Kawa 6-1 6-3

Irina Maria Bara batte Timea Babos 6-3 6-7 6-4

Alizé Cornet batte Antonia Lottner 7-5 6-0

Anna-Lena Friedsam batte Anastasiya Komardina 6-2 6-2

roberto.santangelo@oasport.it