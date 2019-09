Tennis, Wta Wuhan: Giorgi si ritira al primo turno

Wuhan (Cina), 23 set. (LaPresse) - Esordio amaro per Camila Giorgi nel 'Dongfeng Motor Open', torneo Wta Premier 5 in svolgimento sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 27enne di Macerata, numero 64 del ranking mondiale, reduce dai quarti di finale ad Osaka, si è ritirata al primo turno dopo aver perso 62 il primo set con la svedese Rebecca Peterson, numero 64 Wta, entrata in tabellone come lucky loser al posto della statunitense Madison Keys, numero 13 Wta e dodicesima testa di serie.