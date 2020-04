Il numero 3 del mondo, in un'intervista a Krone Sport, boccia con decisione la proposta di Djokovic, appoggiata da Federer e Nadal, riguardo al fondo di solidarietà per i tennisti in difficoltà a causa dello stop imposto dal Coronavirus.

Nessuno dei giocatori di livello inferiore deve lottare per la propria vita. Ho visto giocatori dell'ITF che non si impegnano per questo sport al 100%. Molti di loro sono abbastanza poco professionali. Non vedo perché dovrei dare loro dei soldi

Sono destinate a far discutere le parole di Dominic Thiem in un'intervista a Krone Sport. Il numero 3 del mondo non è per nulla favorevole al fondo di solidarietà proposto da Djokovic, presidente del player council dell'ATP, e subito appoggiato da Federer e Nadal.

Tennis Zverev: "Federer, Djokovic e Nadal? La pausa aiuta i più vecchi, il vento stava cambiando..." IERI A 11:57

Gli organi di governo del tennis stanno creando un piano di fondi di soccorso - l'obiettivo è arrivare a 4,5 milioni di dollari - per aiutare finanziariamente i professionisti di livello inferiore durante la pandemia di Coronavirus. Il programma ha ricevuto molto sostegno dalle varie parti interessate di questo sport, ma non tutti la pensano così evidentemente.

Preferirei donare a persone e istituzioni che ne hanno davvero bisogno. Non esiste professione al mondo dove all'inizio della tua carriera avrai successo e guadagni elevati. Nessuno dei migliori giocatori ha dato nulla per scontato. Abbiamo dovuto tutti lottare per salire in classifica

Questo è il punto di vista del finalista degli ultimi Australian Open. Il tennis è sicuramente uno sport redditizio per i giocatori più quotati. Tuttavia, nel lato più oscuro, i giocatori fuori dal giro che conta - indicativamente quelli fuori dalla top 100 - dipendono dai guadagni settimanali per il loro reddito. Questi giocatori spesso fanno fatica a sbarcare il lunario.

Play Icon WATCH Thiem fa i complimenti a Djokovic: "Con Federer e Nadal hai portato il tennis a un livello pazzesco" 00:02:34

Di conseguenza ATP, WTA, ITF e gli organizzatori dei quattro tornei dello Slam stanno arrivando a una decisione congiunta per aiutare questi tennisti finanziariamente durante la crisi. Thiem ha guadagnato solo 8 milioni di dollari solo in premi l'anno scorso e 1,7 milioni di dollari solo in premi già nei primi due mesi del 2020. Questione di punti di vista. Cosa ne penserà Moritz Thiem, fratello di Dominic e decisamente meno quotato del numero 3 del mondo?

Play Icon WATCH Top 5 Australian Open: i colpi più belli della finale Djokovic-Thiem in una lotta da brividi 00:01:52

Tennis Djokovic propone una colletta per i tennisti fuori dalla top 100: Federer e Nadal dicono sì 18/04/2020 A 08:57