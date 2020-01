Thomas Muster sarà al fianco di Dominic Thiem nei grandi tornei

Thomas Muster entrerà a far parte del coaching team di Dominic Thiem nei tornei dello Slam e nei Masters 1000. A dare la notizia è stato Michael Samulski, secondo il quale l’ex numero 1 del mondo affiancherà il tennista austriaco nelle competizioni più importanti della stagione appena iniziata.

Ad onor del vero le cose per il numero 4 del ranking non stanno andando proprio per il verso giusto. Impegnato nell’Atp Cup con la sua nazionale ha perso due partite su tre contro l’argentino Schwartzman e il polacco Hurkacz. Muster, quindi, andrà ad affiancarsi all’attuale coach di Thiem ovvero Nicolas Massu.

Secondo quanto riportato dal sito livetennis, nello scorso autunno Muster aveva parlato proprio del giovane austriaco, convinto del fatto che presto potrebbe raggiungere la vetta della graduatoria mondiale:”Mi sarebbe piaciuto molto affrontare un giocatore come lui, con un tennis potente e aggressivo. Ha grandi mezzi, tecnici e atletici, continuando così diventerà il numero 1 del mondo e vincerà tornei dello slam. Il suo momento non tarderà ad arrivare“.

salvatore.serio@oasport.it