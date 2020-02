Trump invita Nadal alla Casa Bianca al seguito dei Reali di Spagna

Secondo quanto riportato dalla ABC, il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump avrebbe espresso il desiderio di incontrare il tennista numero 2 al mondo, Rafa Nadal. Il re Filippo VI di Spagna e la moglie Letizia si recheranno in visita ufficiale alla Casa Bianca il prossimo 21 aprile, dove prenderanno parte a una cena – che seguirà il ricevimento formale – a cui vengono solitamente invitate personalità di spicco del mondo della cultura, dell'arte e dello sport del Paese ‘ospitato’.

Il tennista in quel periodo sarà pienamente coinvolto nella stagione della terra, la sua superficie privilegiata con i Montecarlo Masters 1000. Sembra al quanto complicato, quindi, che Nadal riesca a trovare spazio sulla sua agenda per Trump. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe, però, confessato a Mariano Rajoy – ex primo ministro spagnolo - di essere un grande ammiratore Nadal, che ha etichettato come "un grande tesoro della Spagna":

" Sai chi è il mio atleta preferito? Rafael Nadal. Adoro Rafa. È un ragazzo che vuole sempre vincere, vuole sempre uscire dal campo vincitore "

Queste le dichiarazioni attribuite al politico durante alla campagna elettorale presidenziale, vinta contro Hillary Clinton.