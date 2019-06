Tsitsipas si complica la vita, ma approda agli ottavi

S.Tsitsipas- F. Krajinovic 7-5 6-3 6-7 7-6

Stefanos Tsitsipas si complica la vita contro Filip Krajinovc, ma alla fine la spunta in quattro set e vola agli ottavi di finale. Il greco si impone per 7-5 6-3 6-7 7-6 in una partita già quasi praticamente chiusa nella serata di venerdì. Dopo aver vinto i pri due set, infatti, sembrava quasi fatta, salvo rischiare di perdere il terzo e riportarsi faticosamente in rimonta sul 5-5. Poi la sospensione per oscurità e la ripresa nella sessione mattutina del sabato, dove però è Krajinovic ad aggiudicarsi il parziale e a lottare anche per tutto il quarto set. E' decisivo quindi il secondo tiebreak, dove il serbo continua a lottare e costringe Tsitsipas a proseguire fino al decisivo 8-6. Adesso per l'ellenico il vincente del match tra Wawrinka e Dimitrov, anch'esso interrotto per oscurità.

