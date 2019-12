Un altro record per Roger Federer: raggiunta quota 1000 settimane consecutive in top 30

Roger Federer non finisce di stupire e ad inanellare record su record. Il fuoriclasse di Basilea, dopo aver superato quota 100 vittorie nei tornei ATP (103), dopo aver raggiunto quota 20 successi nei tornei Slam, e dopo aver ancora ben saldo il computo massimo di settimane in vetta al ranking mondiale, ben 310, è pronto a mettere a segno un’altra pietra miliare che ha dell’incredibile.

Il vincitore di 8 Wimbledon, infatti, nei prossimi giorni diventerà il primo tennista di sempre a toccare quota 1000 settimane consecutive nei primi 30 del ranking mondiale. Un traguardo che ha letteralmente dell’incredibile, se si pensa che prese il via il 30 ottobre del 2000, quando lo svizzera aveva appena 19 anni e non aveva ancora dato il via alla sua epopea, ed ora è pronto a raggiungere la quadrupla cifra. 6986 giorni sempre in top 30, sintomo anche di una forma fisica sempre al top che ha permesso a King Roger di non mollare di un centimetro in quasi 20 anni di carriera.

Vedendo cosa ha fatto nel 2019, è facile pensare che questo primato possa essere ulteriormente ritoccato, per un campione senza tempo che si avvicina ormai alla soglia dei 40 anni, ma lo fa a suon di vittorie e record. In altri casi abbiamo assistito a viali del tramonto decisamente più rapidi e cupi.