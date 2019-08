Delusione Kvitova: la ceca si arrende alla Petkovic in due set. Osaka avanti facile

A. Petkovic b. P. Kvitova [6] 6-4 6-4

Il programma femminile del day 4 si apre con una sorpresa: Petra Kvitova, testa di serie numero 6 e vincitrice a Wimbledon nel 2011 e nel 2014, cade contro la numero 88 del ranking Wta, la tedesca Andrea Petkovic. La ceca spreca un'occasione d'oro nel secondo set, subendo controbreak e successivo break fatale sul 4-3. Nel terzo turno la Petkovic affronterà la vincente tra Kristyna Pliskova e Elise Mertens.

Video - US Open: Petkovic-Kvitova 6-4 6-4, gli highlights 02:54

N. Osaka [1] b. M. Linette 6-2 6-4

Dopo aver concesso un set all'esordio sul cemento di Flushing Meadows contro la Blinkova, la numero 1 giapponese liquida la polacca numero 53 Wta in un'ora e 12 minuti. Più che una formalità per la campionessa in carica degli Australian Open che ora attende la vincente della sfida tra Coco Gauff e Tímea Babos.

Video - US Open: Osaka-Linette 6-2 6-4, gli highlights 02:54

A. Sevastova [12] b. I. Swiatek 3-6 6-1 6-3

La testa di serie numero 12 avanza non senza fatica contro l'insidia polacca. La tennista lettone, semifinalista nell'edizione dell'anno scorso del torneo newyorchese, continua così il suo 2019 nel segno del riscatto, dopo i quarti agli Australian Open e al Roland Garros. Al terzo turno incrocerà Petra Martic che ha battuto la rumena Ana Bogdan in due set. Le due si sono incontrate al terzo turno dell'Open di Francia del 2017: 6-1 6-1 Martic il finale.

Video - US Open: Sevastova-Swiatek 3-6 6-1 6-3, gli highlights 02:32

Gli altri risultati

J. Konta [16] b. M. Gasparyan 6-1, 6-0

S. Kenin [20] b. L. Siegemund 7-6 6-0

Q. Wang [18] b. A. Van Uytvanck 7-5 6-4

P. Martic [22] b. A. Bogdan 6-2 6-4

D. Yastremska b. R. Peterson 6-4 6-1

K. Muchova b. S. Hsieh [29] 6-1 4-6 7-6