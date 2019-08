La Barty fatica, ma passa in rimonta. Pliskova e Konta ok. Subito fuori Kerber e Garcia

Ka. Pliskova b. T. Martincova 7-6 7-6

Al Louis Armstrong Stadium la ceca, numero 3 del mondo e del seeding, passa in un'ora e 46 minuti con la connazionale qualificata Tereza Martincova, numero 138 del ranking Wta. Esordio non semplice per l'ex numero 1 che concede 6 break, ma è lucida nei due tie-break. Con questo successo, Karolina al secondo turno sfiderà la georgiana Mariam Bolkvadze (202) che ha battuto 6-3 5-7 6-4 l'americana Bernarda Pera nel pomeriggio.

O. Jabeur b. C. Garcia 7-6 6-2

Sul campo 10 Caroline Garcia è la prima testa di serie ad essere eliminata in questi US Open 2019: la francese numero 27 del seeding cede in due set alla tunisina Ons Jabeur.

Video - US Open: Konta-Kasatkina 6-1 4-6 6-2, gli highlights 02:42

J. Konta b. D. Kasatkina 6-1 4-6 6-2

La britannica numero 16 del tabellone, nonostante un passaggio a vuoto nel secondo set, accede al terzo turno dove incontrerà la tennista russa Margarita Gasparjan.

A. Barty b. Z. Diyas 1-6 6-3 6-2

La numero 2 del mondo, vincitrice in carica del Roland Garros, stende in rimonta la kazaka Zarina Diyas, numero 80 del ranking Wta, in un'ora e 42 minuti.

E. Svitolina b. W. Osuigwe 6-1 7-5

Elina Svitolina non tradisce al suo debutto nella Grande Mela. Davanti a lei la diciassettenne Whitney Osuigwe: l'ucraina passa dopo essere stato sotto 2- nel secondo atto. Una buona reazione che le apre le porte del secondo round in cui si opporrà all'eterna Venus Williams.

Video - US Open: Mladenovic-Kerber 7-5 0-6 6-4, gli highlights 03:05

K. Mladenovic b. A. Kerber 7-5 0-6 6-4

La vera sorpresa di giornata è la sconfitta di Angelique Kerber che si schianta contro il muro francese di Kristina Mladenovic (54). "Penso che non sia stata la mia partita migliore, ma la mia avversaria ha giocato bene tatticamente. Mi sono piaciuto solo nel secondo set, ma troppi alti e bassi", ha detto l'ex numero 1 che ha trionfato a New York nel 2016.