Us Open in chiaroscuro per l'Italia: avanti Baldi e Napolitano, out Travaglia e Gaio

La nottata di qualificazioni ha portato già alcuni verdetti nel gruppo italiano schierato alla conquista di un posto del main draw- La prima sorpresa è la caduta della testa di serie numero 1, Stefano Travaglia, che cede in tre set a Benchetrit per 2-6 7-6 6-2. non ci sarebbe stato comunque il derby con Federico Gaio, perché anche l'altro azzurro esce di scena per mano di Ze Zhang per 7-6 6-3. Sempre nella parte alta del tabellone, esce di scena anche Andrea Arnaboldi, superato da Emilio Gomez per 6-4 6-4, così come Roberto Marcora, eliminato da Santiago giraldo per 6-4 6-3. Passa invece il turno Filippo Baldi, che si libera in due set dell'indiano Ramkumar Ramanathan oer 7-5 7-6.

Nella parte bassa del tabellone spicca il successo di Stefano Napolitano, che con un netto 6-2 6-4 si libera di Sam Riffice. Resta da completare il quadro con le prove di Giannessi, Mager, Giustino, Viola, Sinner e Lorenzi.