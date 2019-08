A Nishikori bastano 46 minuti. Avanti Medvedev e Basilashvili. Berdych saluta NY

K. Nishikori b. M. Trungelliti 6-1 4-1 (ritiro)

Sul Grandstand il giapponese n° 7 del tabellone è il primo giocatore ad accedere al secondo turno degli US Open 2019. Sono bastati 46 minuti al finalista del 2014 per archiviare la pratica Trungelliti, complice un infortunio alla schiena dell'argentino. Nishikori domina i 12 game giocati con 9/9 punti conquistati a rete. Il suo prossimo avversario sarà l'americano Bradley Klahn.

D. Medvedev b. B. Gunneswaran 6-4 6-1 6-2

Tutto facile per Daniil Medvedev nel primo turno. Il tennista russo non lascia scampo all’indiano Prajnesh Gunneswaran. Il fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati archivia la pratica in un’ora e 25 minuti. Nel prossimo turno Medvedev affronterà il qualificato Dellien.

Video - US Open: Medvedev-Gunneswaran 6-4 6-1 6-2, gli highlights 02:35

J. Brooksby b. T. Berdych 6-1 2-6 6-4 6-4

L’ex numero 5 del mondo in conferenza stampa dopo la sua sconfitta contro il 394 del mondo, wild-card nelle qualificazioni, ha praticamente annunciato il suo ritiro: “Difficile che possa giocare anche nel 2020”. I problemi all’anca non gli danno tregua e ormai non ha più i punti necessari per giocare i grandi tornei. Il 34enne ceco è oggi numero 98 del mondo e negli ultimi due anni, complici i problemi fisici, è precipitato nel ranking.

N. Basilashvili b. M. Fucsovics 3-6 6-4 6-2 3-6 6-3

In una delle tre maratone del pomeriggio, il georgiano numero 17 del tabellone manda a casa il coriaceo ungherese al termine di una battaglia di 3 ore e 43 minuti. Ora Nikoloz incrocerà proprio l'americano Brooksby, match abbordabile sulla carta.

Video - US Open: Basilashvili-Fucsovics 3-6 6-4 6-2 3-6 6-3, gli highlights 02:59

Gli altri risultati

B. Klahn b. T. Monteiro 6-3 6-2 6-3

D. Lajovic b. S. Darcis 7-5 6-3 6-3

J. I. Londero b. S. Querrey 3-6, 6-1, 7-6 (3), 7-5

D. Kudla b. J. Tipsarevic 3-6, 6-1, 7-6 6-1

M. Kecmanovic b. L. Djere 6-2, 6-1, 7-5

A. De Minaur b. P.-H. Herbert 6-4, 6-2, 6-7 7-5

C. Garin b. C. Eubanks 3-6, 7-6 6-4, 6-7 6-3