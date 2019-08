Zverev passa senza incanti, Cilic vince la sfida dei big-server, Andujar non si ferma più

Strano a dirsi e a scriversi, ma questa è la prima volta che Alexander Zvererv centra il quarto turno degli US Open. Strano perché ha aperto la Next Gen con le stimmate del campione e lo è a tutti gli effetti - vincitore di 3 Masters 1000 e delle ATP Finals a soli 22 anni - però il suo rapporto con gli slam resta incerto anche dopo un successo come quelo contro Bedene. Migliorando sì certe statistiche di servizio, ma i doppi falli sono ancora 7, eppure ancora incostante e davvero troppo impreciso (53 errori gratuiti). Zverev vince 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3, 7-6 (3) e agli ottavi avrà Diego Schwartzman (6-4, 6-1, 6-3 a Sandgren) con l’obbligo ormai di alzare il suo livello anche tre su cinque.

Video - US Open: Zverev-Bedene 6-7 7-6 6-3 7-6, gli highlights 03:07

Il campione 2014 Marin Cilic vince la sfida dei big server estromettendo John Isner 7-5, 3-6, 7-6 (6), 6-4 in un match curiosamente sparso di palle break, solo che se il croato ne trasforma la metà (2/4) e il tennista di casa invece solo una su 14! Meno singolare la statistica degli degli ace (21/40) e degli oltre 100 vincenti in due: 53 di Cilic, 57 di Isner, che non riesce a bissare i quarti dell’anno scorso. A tal proposito, per andarci, Cilic dovrà fare un'impresa con Nadal.

Avanti anche Pablo Andujar, che in 13 anni di carriera non s’era mai spinto così avanti in uno slam, anzi, era dal 2015 a Wimbledon che non superava un primo turno! Buon per il veterano spagnolo che regola il giustiziere pazzo di Fabbiano: 6-4, 6-3, 6-2 a Bublik.