Us Open: Napolitano supera primo turno qualificazioni

Stefano Napolitano è stato il primo dei tennisti azzurri – ben 13 al via, a sfiorare la partecipazione record dello scorso anno – a raggiungere il secondo turno nelle qualificazioni maschili degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia lunedì 26 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'azzurro ha battuto l'americano Sam Riffice per 6-2, 6-4. Debuttano oggi anche Stefano Travaglia, prima testa di serie, Federico Gaio, Andrea Arnaboldi, Roberto Marcora e Filippo Baldi.