Lorenzo Musetti: Live-Streaming della finale junior degli US Open alle 18:00

Finale US Open Junior maschile

T. Seyboth Wild (BRA) [6] v L. Musetti (ITA)

Domenica 9 settembre alle ore 18:00, New York Flushing Meadows, Louis Armstrong Stadium

Order of play e programmazione tv del Day 14 degli US Open

Il match fra Lorenzo Musetti e Thiago Seyboth Wild sarà trasmesso in Live-Streaming su Eurosport.com ed Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile. Il commento della finale Junior sarà di Barbara Rossi e Federico Ferrero.

Lorenzo Musetti sulle orme di Gaudenzi

Nato a Carrara il 3 marzo 2002, Lorenzo Musetti ha stupito tutti a Flushing Meadows centrando la finale degli US Open Junior. Il giovane tennista italiano ha battuto in serie Stefan Dostanic, Arthur Cazaux, Cannon Kingsley, Daniel Michalski e Jenson Brooksby: in finale affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild, classe 2000 e sesta testa di serie del tabellone Under-18.

Leggi: Che bravo Lorenzo Musetti! Vola in finale nel torneo Under 18 e "vede" Gaudenzi

Ventotto anni dopo il primo e unico trionfo italiano agli US Open Junior - fu Andrea Gaudenzi nel 1990 a vincere lo slam americano Under 18 bissando il Roland Garros Junior - Lorenzo Musetti avrà la chance di scrivere una piccola pagina di storia del tennis italiano.

