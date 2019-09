Zverev, maledetti slam: Diego Schwartzman lo manda fuori giri e va ai quarti

Contro un working class hero come Diego Schwartzman, gran rematore di fondo campo nel Labor Day americano, il talento di Alexander Zverev non basta. Specie se si gioca tre su cinque e qui iniziano i problemi di chi aperto la famosa Next Gen (a proposito, fuori anche Rublev e Shapovalov al quarto turno degli US Open) con le stimmate del campione e lo sarebbe a tutti gli effetti: vincitore di 3 Masters 1000 e delle ATP Finals a soli 22 anni.

Diego Schwartzman batte Alexander Zverev 3-6, 6-2, 6-4, 6-3: argentino ai quarti di finale contro il vincente di Cilic-Nadal

Il match contro Schwartzman calca la crisi di Zverev negli slam perché in 18 partecipazioni consecutive da Wimbledon 2015, il tedesco ha centrato i quarti solo al Roland Garros. Sascha è stato capace di vincere il primo set rimontando il break iniziale e di fare altrettanto all'inizio della seconda partita, però lì s'è fatto il gap tra la regola paziente di Schwartzman, soldatino di fondo campo alto 1,70, e la pulsione acerba del biondo adone, golden boy di 1,98, colpitore fuori giri in una rapida escalation di errori gratuiti (65) e 17 doppi falli fino al penalty point per verbal abuse verso il giudice di sedia.

Zverev, parolaccia e lamentela per il penalty point: "Piove, non posso sentire l'arbitro"

Finisce 3-6, 6-2, 6-4, 6-3: Zverev fallisce ancora una volta la prova slam; Schwartzman centra i quarti per la seconda volta agli US Open (2017) e terza nei major col Roland Garros 2018. Erano un Davide argentino dal cognome tedesco e un Golia tedesco che ha tutto del russo.