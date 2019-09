A presto Berrettini, un nome segnato sulle mappe del tennis mondiale

Non aspetteremo a lungo: Matteo Berrettini abiterà spesso questi palchi. Starà coi grandi: è stato battezzato da Federer e cresimato da Nadal. Avrà la fortuna anagrafica di non dividere tutta la carriera con loro, croci di due generazioni di tennisti. Li sfiderà ancora e ogni volta segnerà un margine di crescita. Sarà pronto quando Federer, Nadal e Djokovic non giocheranno più, pur che vogliano mostrarci qualche segno d'umanità.

Video - I complimenti di Nadal a Berrettini: "Ha tutto, diventerà un grandissimo" 00:16

La semifinale di Berrettini agli US Open non ha la natura dell'exploit, perché Matteo non ha giocato la partita nè tantomeno il torneo della vita. È stata invece una prima volta di 2 set-point a favore e 12 palle break cancellate in un'ora e 47 minuti di splendido tennis: il tempo speso da Nadal per sfondare la linea del battitore. "Diventerà un grandissimo": l'ha detto Rafa dopo averlo visto tirare raffiche dall'altre parte della rete. Dopo aver detto il primo set "frustrante", dopo aver gioito per un tie-break come fosse al match-point.

Alla vigilia degli US Open, Matteo Berrettini non aveva mai vinto un match sul cemento degli slam. (Getty Images)Getty Images

La svolta di una carriera passa anche per sconfitte esemplari, e se contro Federer a Wimbledon è stata una ripassata formativa, con Nadal a New York è venuta la presa di coscienza: la certezza - punto dopo punto, fino a un (maledetto) dritto dal vincere il primo set - di poterci stare. Un'altra svolta per Matteo, che lunedì sarà il numero 13 al mondo e nono della race che porta alle ATP Finals, con la nuova avvertenza di un livello altissimo su tutte le superfici.

Terra battuta, erba, cemento: rendiamo grazie alla bontà del raccolto. Berrettini coltiverà il suo talento nella serra indoor con il concime naturale del servizio e un colpo, il dritto, che fa dei campi coperti terreno ancora fertile. Vincitore quest'anno di tre tornei su ogni superficie - Budapest e Stoccarda più il challenger di Phoenix - e già pronto a paritre verso Oriente: il romanzo formativo di Matteo vive di un'altra florida tournée.

L'ultimo slam dell'anno segna intanto la linea d'ombra del tennis italiano fra la nascita della stella Sinner e la costruzione del campione Berrettini. Navigano verso rotte finalmente certe di futuri luminosi e destini fenomenici. Siamo finalmente sulle mappe: questa è la direzione, questa è la decisione.