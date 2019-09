Inaspettato ma belllissimo. Sono parole di Matteo Berrettini, le poche parole che trova un ragazzo di 23 anni, che qui a New York non aveva mai vinto una partita e adesso è in semifinale agli US Open. Come Corrado Barazzutti che la giocò nel 1977, ma sulla terra verde di Forest Hills. Come nessuno mai agli Australian Open perché sì, sarà la prima semifinale italiana in uno slam su cemento. Start spreading the news ed è un’edizione straordinaria dal cuore pulsante del tennis: Berrettini sta scrivendo la storia del tennis italiano.

Un tennista modernissimo che da costume nostrano è cresciuto su terra, ma adesso è diventato Big Italy a New York, con un servizio e una potenza nei colpi che non 'era mai vista alle nostre latitudini. Piena espressione di un tennis che coniuga slice e variazioni a una stazza fisica che è un dono del cielo e una tenuta mentale che, sempre più solida, gli ha permesso di tirarsi fuori da un baratro.

Gasquet, Thompson, Popyrin, Rublev e Monfils sono gli scalpi di Matteo Berrettini agli US Open: in semifinale avrà il vincente di Nadal-Schwartzman.Getty Images

Dalle stelle di un match-point all'incubo del doppio fallo. Berrettini, che servendo per il match aveva già seguito una seconda a rete con esito disastroso, deve rifare tutto da capo. Una battuta così lenta e affossata in rete che poteva essere uno psicodramma. Fortuna che Matteo è tornato subito a match-point (due volte) per scrollarsi di dosso quel piccolo disastro e in fondo vincere al tie-break un match meritatissimo.

Monfils inizia il match con un doppio fallo ma non c’è da illudersi, perché nel primo set il francece perde solo 5 punti sul servizio e passa nel sesto game, tenendo Berrettini lontano dalla ringa fin dalla risposta d’incontro. Dal canto suo, Matteo inizia molto contratto e manca nei suoi colpi migliori: il servizio (2 doppi falli) e i dritti sparati fuori campo (3 in altrettanti game) o affossati in rete. Monfils vince il primo set 6-3.

Video - Berrettini accende la scintilla e riapre la partita con un dritto strepitoso: forza Matteo! 00:29

Monfils la fa giocare su una palla molto profonda che non piace a Berrettini, ma specialmente gli disinnesca lo slice e nel secondo game il break arriva subito (0-2) per un altro doppio fallo di Matteo. Il tennista italiano prova ad accendere la scintilla con un dritto strepitoso fra le righe e in effetti trova il controbreak nel game successivo e 3 palle break nel sesto, facendo muovere Monfils con potentissime accelerazioni sulla diagonale del dritto. Il break arriva sì al terzo BP, ma dell’ottavo game che manda Berrettini a servire per il set: 3-6, 6-3.

Video - Berrettini super: splendido cambio lungolinea di rovescio 00:28

Matteo non si ferma più, strappa ancora Monfils in avvio di terzo set e gioca a fiducia spianata anche dopo una specie di time-out chiesto dal francese (sul cambio campo) per accendere le luci del centrale. Ci si ferma comunque sul 4-2 – palla break cancellata da Berrettini, 2 ace e servizio+dritto – per la chiusura del tetto perché inizia a piovere. Si riparte ed è subito break Berrettini con 3 doppi falli nel game di Monfils: 3-6, 6-3, 6-2.

Video - Berrettini sale in cattedra col dritto e vince il terzo set! 00:51

È una batosta di 12 game a 3 dalla palla del 3-0 nel secondo set che inchioda Monfils: Berrettini ha la grandezza di rovesciare un primo parziale da incubo con un escalation di tennis strepitoso. Ma si sa che il francese è un tennista umorale, che nel corso del match vive stati di grazia infiammando gli stadi ed è quel che fa sulla quinta palla break che lo porta sul 3-1 con una fiammata di ritorno, nonostante un altro estremo cambio lungolinea (di rovescio) di Matteo. Così il quarto parziale lo vince il francese e si va al quinto set: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6.

Video - Berrettini tuttofare! Gran difesa e smash vincente 00:23

Con l’ennesima fiammata di dritto, Berrettini strappa subito il servizio a Monfils e risale da 0/30, ma Monfils cerca spazio in risposta e attacca a tutto braccio per riprendersi subito il game e tornare a 2-2. Siamo nel momento focale del match e Matteo è semplicemente perfetto quando, nel sesto game, trasforma due scambi difensivi in vincenti e manda in tilt Monfils accelerando ogni dritto. È quasi fatta: mancano tre game, Matteo spinge l’ultimo dritto ma il brivido scorre su un serve and volley di paura e un maledetto doppio fallo sul match-point.

Video - Berrettini-Monfils: il colpo più bello, pallonetto meraviglioso! 00:35

La pressione è privilegio di pochi, ma stavolta si straforma in 8 punti consecutivi di Monfils, che da 3-5 pareggia i conti 5-5. È tutto da rifare: da 0/30, Matteo ritrova fiducia e si garantisce un tie-break prima di un lob che è il punto più bello del match (30/30) del doppio fallo Monfils e del secondo match-point. Di un altro doppio fallo, un altro ancora e un altro match point, il terzo, ancora invano. Invano per poco perché vince Berrettini 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (5). Che bello, che paura, che spettacolo.