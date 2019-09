Berrettini-Monfils in diretta tv e Live-Streaming: la sfida dei quarti degli US Open

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo contro Gael Monfils per uno storico quarto di finale, sul magnifico campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York. L’azzurro non si era mai spinto così avanti negli Slam e, a 23 anni, è diventato il primo italiano capace di raggiungere i quarti degli US Open a distanza di 42 anni dall'ultima volta: nel 1977 Corrado Barazzutti arrivò in semifinale, ma si giocava sulla terra verde di Forest Hills. Per trovare un altro tennista azzurro in grado di approdare ai quarti in un major, bisogna tornare al 1991: Cristiano Caratti agli Australian Open.

Ecco come guardare il quarto di finale degli US Open 2019 tra Berrettini e Monfils:

Berrettini-Monfils: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Mercoledì 4 settembre 2019 alle 20:00, il match di quarti di finale del tabellone maschile degli US Open 2019, Berrettini-Monfils, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1. La sfida tra l'azzurro e il francese sarà visibile sulla piattaforma pay-per-view di Sky, canale 210 e su DAZN.

Il match tra Berrettini e Monfils sarà trasmesso su Eurosport 1 come secondo match dell'Arthur Ashe Stadium: prima di loro, a partire dalle 18:00 ore italiane, il match tra Bencic e Vekic.

Berrettini-Monfils: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Berrettini-Monfils sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Con Eurosport Player potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Berrettini-Monfils: informazioni

Data, orario e luogo: mercoledì 4 settembre 2019, ore 20:00, Flushing Meadows

Berrettini-Monfils sarà il secondo match dell'Arthur Stadium: si comincia alle 18 con Bencic-Vekic. Non ci sono precedenti tra Matteo Berrettini, numero 25 del mondo, e Gael Monfils, numero 13 del mondo.

Matteo Berrettini ha vinto in questo US Open il suo primo match negli slam veloci: una settimana dopo, è ai quarti di finale di Flushing Meadows.Getty Images

La corsa verso i quarti di finale degli US Open 2019 di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, che fino a dieci giorni fa non aveva mai vinto un match sul cemento in uno Slam, ha già raggiunto un risultato che nessun altro tennista azzurro può vantare sul cemento di Flushing Meadows: in un percorso in crescendo, ha sconfitto Gasquet, Thompson, Popyrin e Rublev. Cercherà, però, di spingersi oltre contro Gael Monfils. Il funambolo francese, semifinalista a New York tre anni fa, tenterà di eguagliare quel risultato, il migliore in carriera insieme alla lontana semifinale del Roland Garros 2008. Non ci sono precedenti tra i due protagonisti: sarà una prima assoluta!

Berrettini b. R. Gasquet 6-4, 6-3, 2-6, 6-2

Berrettini b. J. Thompson 7-5, 7-6(5), 4-6, 6-1

Berrettini b. A. Popyrin 6-4 6-4 6-7(3) 7-6(2)

Berrettini b. A. Rublev 6-1 6-4 7-6

La corsa verso i quarti di finale degli US Open 2019 di Gael Monfils

Monfils b. A. Ramos-Vinolas 7-6(2) 6-4 6-3

Monfils b. M. Copil 6-3 6-2 6-2

Monfils b. D. Shapovalov 6-7 7-6 6-4 6-7 6-3

Monfils b. P. Andujar 6-1 6-2 6-2