Berrettini-Nadal in diretta tv e Live-Streaming: la sfida delle semifinali degli US Open

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo contro Rafael Nadal per una storica semifinale sul magnifico campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York. L'azzurro non si era mai spinto così avanti negli Slam e, a 23 anni, è diventato il primo italiano capace di raggiungere le semifinali degli US Open a distanza di 42 anni dall'ultimo precedente: nel 1977 anche Corrado Barazzutti riuscì a raggiungere il traguardo delle semifinali, ma all'epoca lo Slam si giocava sulla terra verde di Forest Hills. Berrettini è quindi il primo italiano ad approdare in semifinale in uno Slam sul cemento.

Ecco come guardare la semifinale degli US Open 2019 tra Berrettini e Nadal:

Live Streaming

Diretta scritta

Berrettini-Nadal: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

Venerdì 6 settembre 2019 il match di semifinale del tabellone maschile degli US Open 2019, Berrettini-Nadal, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1. La sfida tra l'azzurro e il francese sarà visibile sulla piattaforma pay-per-view di Sky, canale 210 e su DAZN.

Il match tra Berrettini e Nadal sarà trasmesso su Eurosport 1.

Berrettini-Nadal: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Berrettini-Nadal sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i tuoi device mobile.

Berrettini-Nadal: informazioni

Data, orario e luogo: venerdì 6 settembre 2019, Flushing Meadows

Berrettini-Nadal andrà in scena all'Arthur Ashe Stadium. Non ci sono precedenti tra Matteo Berrettini, numero 25 del mondo, e Rafael Nadal, numero 2 del mondo.

Matteo Berrettini esulta: è il primo italiano a centrare una semifinale in uno Slam sul cementoGetty Images

La corsa verso le semifinali degli US Open 2019 di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, che fino a dieci giorni fa non aveva mai vinto un match sul cemento in uno Slam, è stato protagonista di uno straordinario cammino in crescendo: ha sconfitto nell'ordine Gasquet, Thompson, Popyrin, Rublev e Monfils. Ora cercherà di superare l'ostacolo più duro: Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 2 nel ranking mondiale, ha già vinto 3 volte gli Us Open trionfando nelle edizioni 2010, 2013 e 2017. Non ci sono precedenti tra i due protagonisti: il match è un inedito.

Berrettini b. R. Gasquet 6-4, 6-3, 2-6, 6-2

Berrettini b. J. Thompson 7-5, 7-6(5), 4-6, 6-1

Berrettini b. A. Popyrin 6-4, 6-4, 6-7(3), 7-6(2)

Berrettini b. A. Rublev 6-1, 6-4, 7-6

Berrettini b. G. Monfils 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6(5)

La corsa verso le semifinali degli US Open 2019 di Rafael Nadal

Nadal b. J. Millman 6-3, 6-2, 6-2

Nadal b. T. Kokkinakis ritiro

Nadal b. H. Chung 6-3, 6-4, 6-2

Nadal b. M. Cilic 6-3, 3-6, 6-1, 6-2

