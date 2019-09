Berrettini-Nadal LIVE venerdì 6 settembre non prima delle 23.30 su Eurosport ed Eurosport Player

Il match del giorno

M. Berrettini (ITA) [24] vs R. Nadal (SPA) [2]

Comunque vada lo US Open 2019 di Matteo Berrettini è già memorabile ma dato che si è arrivato a questo punto: perché non provare a proseguire un cammino che è già storia. L'impresa è improba perché Nadal è il favorito numero uno, dopo la prematura uscita di Djokovic e Federer, e ha sul piatto d'argento la chance di vincere il 19esimo Slam della carriera. Ma Matteo venderà ancora cara la pelle e proverà a prolungare, nella notte fra venerdì e sabato, il sogno col sostegno di un'intera Nazione.

Order of play Day 12: venerdì 6 settembre 2019

Arthur Ashe Stadium non prima delle 22:00

D. Medvedev (RUS) [5] vs.G. Dimitrov (BUL)

Artur Ashe Stadium non prima delle 23.30

