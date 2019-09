Daniil Medvedev, l'uomo che sta trollando i newyorchesi e gli US Open

Si dice che l’odio, a volte, possa muovere più della stessa ambizione. Un meccanismo che scatena qualcosa nell’inconscio dell’uomo, nell’incontrollabile; laddove non c’è spazio per tattiche, allenamenti o dedizione, ma è pura materia oscura, roba da lettini e lauree in psicologia. E chissà che un newyorchese DOC come Woody Allen non stia dando un’occhiata a questa edizione degli US Open 2019; se così fosse, con Daniil Medveved, avrebbe certamente trovato un personaggio perfetto per una citazione – o perché no un cameo – in uno dei suoi film sulla Grande Mela.

Nulla, infatti, sa attirare l’attenzione dei newyorchesi come un sano e ben dichiarato disprezzo per il loro essere; altro meccanismo tra l’altro degno dei lettini degli analisti - per altro pratica ampiamente diffusa tra coloro i quali abitano quella follia che è la centrifuga più stressante del pianeta.

Daniil Medvedev, di tutto ciò, fino a qualche giorno fa, ne era completamente all’oscuro. Aveva più che altro vinto – e tanto – su campi da tennis a varie latitudini del Nord America: Washington, Montreal, Cincinnati. Poi New York, dove al terzo turno degli US Open è arrivata improvvisa la scintilla. E’ bastato un asciugamano strappato in malo modo a un raccattapalle, una reazione bruttina, un successivo warning ma soprattutto un dito medio del tennista rivolto al pubblico e colto prontamente dalla telecamere, inflessibili nel proiettare il gesto sui maxi-schermi dell’Armstrong.

Video - Fischi, dito medio, intervista provocatoria: Medvedev litiga con il pubblico di New York 01:00

Apriti cielo. Il russo, da lì in poi fischiato per tutta la partita, ha avuto però gli attributi di vincere; e lo US Open, anziché glissare visto quanto successo fino a un minuto prima in campo, la straordinaria idea di mettergli in bocca un microfono nel post partita. Popcorn e via allo show. Mentre dalle tribune piovevano i più clamorosi boati, il russo trollava il pubblico chiedendo di più, ringraziando per il “supporto” e confessando che senza il loro aiuto, anche a causa delle non perfette condizioni fisiche, non avrebbe vinto. Una dose rincarata sull’ancor più geniale seconda domanda del malcapitato collega buttato in campo e incapace di leggere la situazione: Medvedev, infatti, nell’epica in crescendo della sua mimica e delle sue parole, chiedeva di più, voleva più decibel.

E più decibel, chiaramente, da New York, ha avuto. Stesso campo, 48 ore dopo, per il secondo tempo dello spettacolo. Il russo va sotto a sorpresa 6-3, 2-0 contro la favola del torneo, il tedesco proveniente dalle qualificazioni Dominik Koepfer. Fin troppo facile per i newyorchesi adottare il rappresentante teutonico, che per altro di tedesco ha pochissimo avendo studiato alla Tulane University di New Orleans e parlando un inglese più americano del chewing gum. Da lì in poi, però, lo show del russo, che al povero Koepfer lascia tre game in due set e poi vince la partita al tie-break del quarto. Dagli spalti già piove qualche fischio. Eviteranno l’intervista, penserete voi. Macché. Il collega – differente, questa volta – prova la sviolinata: “Hey, Daniil, qui negli Stati Uniti stai giocando alla grande”. Il buon Medvedv però ha in mente solo loro, i newyorchesei. “Hey, ragazzi, stasera ero sotto 6-3, 2-0. Questa partita non la dovevo nemmeno giocare. Ho preso così tanti antidolorifici per questa spalla che non lo so nemmeno io. Ma voi, voi ragazzi, davvero, mi date un’energia incredibile. Continuate così”. Nel mentre, la mimica, straordinaria, di chi con le mani continuava a chiedere di più mentre dagli spalti arriva ogni genere di boato.

Insomma, il sogno, almeno per chi vi scrive queste righe, è che tutto ciò non finisca. Che vada avanti. Che continui. Che "l’odio", reciproco, tra le pari, non smetta di alimentare questo straordinario teatrino. Che nessuno provi a fermarli. Nell’epica di un tennista avanti 2 a 0 contro la più egocentrica delle città del mondo e al tempo stesso lanciato in un cammino che se dovesse portarlo alla 4a finale consecutiva negli Stati Uniti non si registrerebbe da tale Andre Agassi nel 1995 (finali a Washington, Canada Masters, Cincinnati, New Haven).

Già, perché se il Sommo Poeta scriveva di un “amor che move il sole e l’altre stelle”, non aveva mai visto cosa in tempi moderni può fare la reciproca intolleranza.

New York, non fermare i tuoi fischi. E tu, Daniil, continua a muovere quelle braccia. E' il sense of humor che ve lo chiede.