Djokovic: "Devo valutare l'intensità dell'infortunio e capire se posso giocare"

Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-4 7-6 6-1. Un successo, però, condizionato da un problema alla spalla per il serbo, che anche durante il match ha chiesto l’intervento del fisioterapista.

Video - Cosa vi siete persi stanotte: la pioggia fastidiosa, le 100 di Federer, la spalla di Djokovic 03:43

“Sono stato fortunato ad aver vinto il secondo set”, ha dichiarato Djokovic a fine partita. Il numero uno del mondo ha mostrato segnali di sofferenza per tutto il match, continuando a muovere il braccio infortunato e facendo chiare smorfie di dolore al termine di numerosi scambi.

Le parole del numero 1 del mondo, però, mettono in dubbio la sua presenza al terzo turno: