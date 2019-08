Fabio Fognini è subito fuori dagli US Open: lo elimina il gigante Opelka

Fuori torneo, fuori partita, fuori tempo massimo quando, lasciando andare il braccio, ha rimontato due break e un match-point nel terzo set fra due splendidi punti da fondo: un passante di rovescio e un dritto in corsa strettissimo di inizio tie-break. Fabio Fognini lascia subito New York spianando a Reilly Opelka, big-server statunitense classe 1997, il secondo turno degli US Open: 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3 lo score di un match dominato dalle statistiche del gigante americano: 26 ace, 58 vinenti, otto punti su dieci serviti con la prima.

Di contro Fognini stecca tanto e sbaglia di più, sempre sotto nel punteggio e mai in grado di scalfire lo scudo del servizio di Opelka, senza ritmo nello scambio, falloso e impreciso. Fabio è lo spettro di un tennis italiano che nel primo giorno sui campi di Flushing Meadows, in attesa del bellissimo ma proibitivo debutto slam di Jannik Sinner contro Wawrinka, rischia di perdere tutti i pezzi.

Video - Fognini riapre la partita con uno splendido vincente 00:31

Quanto ha influito il dolore al piede, provato da ormai diversi mesi? Probabilmente molto perché dall'inizio della stagione americana Fabio ha raccolto solo 3 partite fra Los Cabos e Montreal, rinunciando per infortunio a Cincinnati. Era dagli US Open di 2 anni fa, sconfitto da Travaglia, che Fognini non perdeva al primo turno di uno slam: l'Italia s'aggrappa a Matteo Berrettini che invece, speriamo, sembra aver recuperato appieno dalla sua distorsione alla caviglia.