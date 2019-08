Dopo aver vinto il torneo di Budapest su terra battuta e quello di Stoccarda su erba, con il grande expolit di Wimbledon e una top-20 nemmeno pensata un anno prima, Matteo Berrettini vince il suo primo match negli slam su cemento, cancellando il primo turno del 2018 contro Kudla. Finalmente perché il veloce è la condizione naturale del suo tennis con le sue attitudini da big-server e colpitore di dritto, ma anche la misura di un rovescio molto efficace sia in slice che d'attacco e le sempre più frequenti palle corte.

Video - Matteo Berrettini non è solo servizio e dritto: ecco la sua splendida palla corta 00:37

Sì, i drop-shot giocati così spesso contro Richard Gasquet, che ha vissuto i suoi giorni (sportivi) migliori ma è pur sempre un tennista di gran classe. Due stili diversi e quasi opposti a confronto sul campo degli US Open, con una differenza sostanziale nelle statistiche delle palle break perché Gasquet ne ha giovato solo nel terzo set (2/11) mentre Berrettini, sempre più in spinta e vincente negli angoli, ha strappato al francese 4 turni su 8 BP doppiandolo negli ace (18/6). Mettendone giù 4 nell'ultimo game di un match siglato al settimo gioco, quando Gasquet non ha trasformato 4 chance di break cedendolo con un doppio fallo sul set-point.

Video - Eccezionale Matteo Berrettini: la volée punisce Richard Gasquet 00:28

Il successo di Berrettini è stato sostanziale - 6-4 6-3 2-6 6-2 in 2 ore e 43 minuti sul Campo 11 di Flushing Meadows - con un gioco intraprendente e le ormai solite migliori doti reattive, perché Gasquet l'ha bucato solo con la sua cifra stilistica: il cambio lungolinea di rovescio. Ora Matteo è un giocatore completo che in poco più di un anno ha già inciso su tutte le superfici, perché se è vero che quello di oggi è il suo primo successo negli slam veloci, non ci dimentichiamo del Challenger vinto sul cemento di Phoenix, molto famoso perché messo tra Indian Wells e Miami. Avanti così: al secondo turno di New York, Berrettini avrà il vincente di Joao Sousa e Jordan Thompson.