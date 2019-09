Guadagni super agli US Open: Nadal vince 3,5 milioni di euro, Berrettini quasi un milione

Rafael Nadal ha vinto gli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis. Lo spagnolo ha dovuto sudare per imporsi sul russo Daniil Medvedev, è volato sul 2-0 ma ha subito la rimonta furiosa dell’avversario che lo ha costretto al quinto set e ha poi dovuto tirare fuori il meglio del proprio repertorio per riuscire a trionfare sul cemento statunitense. Il 33enne ha alzato al cielo il trofeo per la quarta volta in carriera e ha portato a casa il 19esimo Slam personale accorciando così le distanze nei confronti di Roger Federer, il successo su Medvedev è stato uno dei più sofferti di sempre ma certifica ancora una volta la grandezza del mancino di Manacor che trionfa a tre mesi di distanza dall’apoteosi nel Roland Garros.

Rafael Nadal può gioire non soltanto per il trofeo ma anche per il ricco assegno che si è messo in tasca: lo spagnolo ha infatti guadagnato ben 3,85 milioni di dollari cioè 3,47 milioni di euro! Cifra davvero da capogiro per il numero 2 al mondo che è riuscito a fare suo lo Slam più ricco, quello dal montepremi più faraonico e che non ammette confronti con Wimbledon, Roland Garros e Australian Open. Assegno da urlo per il tennista iberico mentre Medvedev si deve accontentare di 1,9 milioni di dollari (circa 1,71 milioni di euro), il nostro Matteo Berrettini si è spinto fino alle semifinali perdendo proprio con Nadal e torna a casa con 960mila dollari (circa 866mila euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO RAFAEL NADAL VINCENDO GLI US OPEN 2019?

