Kyrgios: "La follia di Cincinnati? L'ATP è corrotta". Poi ritratta: "Ho usato parole sbagliate"

Nick Kyrgios, anche dopo una vittoria, trova il modo di far parlare di sé. Dopo il suo successo sull'americano Steve Johnson in tre set (6-3, 7-6, 6-4) al primo turno degli US Open, l'australiano è stato interrogato in conferenza stampa sulla multa di 113mila dollari ricevuta a causa del suo comportamento nel secondo turno di Cincinnati contro Karen Khachanov.

Video - US Open: Kyrgios-Johnson 6-3 7-6 6-4, gli highlights 02:49

Nel match in questione, il bad boy ha perso le staffe contro il giudice di sedia Fergus Murphy, ha tirato in ballo Nadal su un time violation e ha chiesto di andare in bagno per spaccare due racchette. Non contento, ha scaraventato una bottiglietta d'acqua aperta a terra e finito la partita senza stringere la mano all'arbitro, gridandogli "sei una fottuta testa di c***" e sputando nella sua direzione.

" L'ATP è ancora abbastanza corrotta, quindi non mi disturba affatto. Perché stiamo parlando di una cosa che è successa tre settimane fa, quando ho appena vinto il mio primo turno agli US Open? "

Questa è stata la risposta di Kyrgios, apparso molto seccato nei confronti del giornalista che gli ha rivolto la domanda poco gradita:

" Lei non è un atleta professionista. Quando si è frustrati, succede "

Il chiarimento di Kyrgios

" Ho usato le parole sbagliate e la mia intenzione era far notare una disparità di trattamento più che parlare di corruzione. So che il mio comportamento a volte è stato controverso e mi ha messo nei guai, ma altre volte gli stessi comportamenti sono concessi. Il mio problema riguarda gli altri quando hanno comportamenti simili e non vengono sanzionati. Mi aspetto coerenza e correttezza. Si tratta solo di disparità di trattamento "