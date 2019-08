Lorenzo Sonego sbatte contro Andujar: il tennista torinese è eliminato in 3 set

Siamo onesti: non ci aspettavamo una sconfitta così netta di Lorenzo Sonego, tennista italiano in rampa di lancio sulle superfici veloci, contro Pablo Andujar, un veterano del circuito che, udite udite, prima di questi US Open non vinceva un match negli slam dal 2015. Invece lo spagnolo, vendicando il connazionale Granollers strapazzato al debutto, ha gestito con la mano del chirurgo un match a senso unico in cui ha tolto il servizio a Sonego all'inizio di ogni set (2-0 nel primo, 3-1 nel secondo, 4-0 nel terzo) e tenuto le distanze in meno di 2 ore. Di contro Sonego è stato a tratti irriconoscibile, disunito, lontano dai colpi, falloso e docile col servizio, che invece dev'essere la sua risorsa migliore. Peccato: il tennista torinese non riesce a raggiungere Berrettini e Lorenzi (aspettando Fabbiano) al terzo turno degli US Open.

