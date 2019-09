Giovani, ambiziosi e quasi coetanei con percorsi di tennis molto diversi, per non dire inversamente proporzionali, Andrey Rublev e Matteo Berrettini si sfidano a Flushing Meadows per un posto tra i mgliori degli US Open. Sarebbe la prima volta ai quarti di finale di uno slam per il tennista romano e invece un gradito ritorno per Rublev, che qui a New York ha già centrato l’obiettivo due anni fa.

Due anni in cui Berrettini è diventato grande con una formazione all’italiana, lenta e graduale, protetto dalle cure del suo coach Vincenzo Santopadre capitano dell’Aniene. Per intenderci, mentre Rublev giocava a 19 anni i quarti degli US Open da top-50, Berrettini tornava da New York - eliminato in qualificazione da un certo Tsitsipas -per giocare il challenger di Genova da numero 140 ATP.

Nel corso di questi US Open, Andrey Rublev ha sconfitto Tsitsipas al debutto, ha avuto walkover con Simon e s'è ripetuto con Kyrgios al terzo turno.Getty Images

Rublev, che ha un anno e mezzo in meno di Berrettini - figlio di un pugile professionista e di Marina Marenko, allenatrice di Anna Kournikova - è stato più precoce di Matteo. E pensare che della famosa Next Gen sembrava il meno promettente, troppo irascibile, meno talentuoso: una “brutta copia” di Zverev o Shapovalov con quel tessuto connettivo di somiglianze fisiche, tecniche e territoriali, ma meno "speciale" dei russi diventati tedeschi o canadesi. Dicevano.

Due anni, gli ultimi, in cui Rublev ha saltato 3 slam su 8 e subito molti infortuni mentre Berrettini risaliva le correnti del circuito ATP, vincendo 3 tornei 250 fino a quest’estate. Un’estate americana che ha rimesso il sorriso (si fa per dire) sulle labbra dell’ombroso russo, che a Cincinnati ha battuto Wawrinka e Federer in strepitosa successione mentre Matteo usciva al primo turno, fermo da Wimbledon per una distorsione alla caviglia.

Matteo Berrettini impegnato contro Richard Gasquet agli Us Open 2019Getty Images

Due carriere a rovescio, due precedenti: Berrettini batte Rublev a Gstaad nel 2018 e vince il suo primo torneo ATP; il russo si rifà un anno dopo a Marsiglia perché indoor il suo tennis diventa eccezionale, e s’è visto alle Next Gen Finals di Milano. Le sue migliori attitudini sono la velocità d'esecuzione, il timing sulla palla, le accelerazioni d'anticipo, i poderosi swing scaricati fra le righe: con le sue lunghe leve ossute e gli occhi duri, Rublev è una macchina di vincenti da ogni posizione del campo, tirando da fondo potentissime accelerazioni di dritto e profondi rovesci tra le righe. Tra i suoi difetti le rotazioni minime, gli appoggi lenti in uscita direzionale e un gioco al volo ancora tutto da plasmare.

Ugualmente Matteo Berrettini gioca un tennis fitto, bello e vincente: il suo servizio è granitico e migliore di quello del russo, il dritto fa male e piedi in campo, in uscita dalla battuta, è un'arma di distruzione, seppur meno vario dei cambi di Rublev. Passiamo al rovescio: un colpo in netto e costante miglioramento sia in slice di copertura, che piatto a generare vincenti. Alla scoperta di Matteo, specie contro Popyrin, ci sono le variazioni in lob (ottime) e le palle corte (da misurare) con una certa predilizione d'antan per la volé smorzata di rovescio.

Fuori dal campo Andrey Rublev, un po’ timido e schivo, s’è detto fan dei Metallica e di Mike Tyson per la nobile arte di papà, oggi ristoratore di successo a Mosca. Berrettini, ragazzo cortese e sorridente, ama l’hip hop e LeBron James. Non abbastanza per caricare un match di simboli e contrasti, eppure Flushing Meadows sta per spalancare il futuro a due giovani grandi tennisti: così uguali, così diversi.