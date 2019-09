Berrettini da record! Matteo è il primo tennista italiano a centrare i quarti degli US Open da quando si gioca a Flushing Meadows: Corrado Barazzutti disputò la semifinale nel 1977, ma era l'erba di Forest Hills. Per capire meglio la portata dell'evento, è solo la seconda volta italiana ai quarti di uno slam sul veloce dopo Cristiano Caratti agli Australian Open del 1991. Berrettini cancella Andrey Rublev con un tennis strepitoso: 6-1, 6-4, 7-6 (6) ed entra per la prima volta fra i migliori 8 di uno slam: affronterà il vincente di Monfils-Andujar.

A partire dalla certezza granitica del servizio: un colpo potente, vario e preciso che offre fin da subito la migliore soluzione offensiva a portata di dritto. Un dritto alla Del Potro perché stasera vogliamo proprio esagerare. Non esageriamo invece se diciamo che il suo rovescio migliora ogni volta che gioca - sia in slice di copertura, che piatto a generare vincenti - la dove la diagonale di sinistra non cede più. Aggiungiamoci le smorzate perché stasera ne ha messe tre squisite: la prima a prendersi il set-point del secondo set; la seconda di rovescio nel cuore dell'ultimo parziale; l'ultima a metà tie-break contro il servizio. Come cilieginia: il lob che, sulla riga, ha sconsolato Rublev.

Meglio dei primi tre turni - in 4 set contro Gasquet, Thompson e Popyrin - e oggi contro un tennista di assoluto spessore che qui a New York giocò i quarti da teen-ager (2017) e quest'estate sul cemento americano, a Cincinnati, ha battuto Wawrinka e Federer in rapida successione. Stasera vogliamo esagerare: Matteo Berrettini è stato magico.

A breve il report completo del match...

Video - Missile di Berrettini: Matteo inizia alla grande la partita contro Rublev 00:17

Video - Berrettini è perfetto: splendido cambio lungolina in avvio di 2° set 00:30