Matteo Berrettini continua a scalare il ranking mondiale. La vittoria di ieri contro Andrey Rublev non ha dato al romano solo la qualificazione ai quarti di finale degli US Open 2019, ma anche la certezza di entrare tra i primi venti della classifica ATP. Da lunedì per il tennista azzurro ci sarà sicuramente il best ranking, anche se c’è ancora la possibilità di migliorarsi.

Con gli attuali 360 punti guadagnati, Berrettini è salito alla posizione numero diciassette, migliorandosi di otto posti rispetto all’avvio dello Slam americano. La Top-20 è certa, mentre ancora non lo è questa posizione, visto che Stan Wawrinka è ancora in corsa nel torneo e ha la possibilità di superare Matteo. Ovviamente lo svizzero dovrà ottenere un risultato migliore dell’azzurro.

Nei quarti di finale Berrettini sfiderà il francese Gael Monfils ed in caso di vittoria contro il transalpino ci sarebbe un ulteriore passo in avanti per il tennista azzurro. Il romano andrebbe a guadagnare altri 360 punti (sono 720 per chi arriva in semifinale), inserendosi in tredicesima posizione proprio alle spalle di Monfils.

Sognare non costa nulla e allora i pensieri possono anche andare alla semifinale contro Rafael Nadal. In quel caso servirebbe un’impresa al tennista azzurro, che, vincendo quel match, diventerebbe il nuovo numero uno d’Italia e soprattutto vedrebbe aprirsi le porte della Top-10. Sono solo fantasie attualmente, perchè la realtà riporta ad un match con Monfils tutto da vivere e soprattutto da giocare.